Autoritatile germane au actualizat "zonele de risc", in contextul pandemiei de COVID-19. Judetele Neamt si Caras-Severin adaugate pe lista, judetele Arges si Dambovita scoase

Astfel, toate persoanele care intra in Germania dupa ce s-au aflat intr-una din "zonele de risc" oricand in ultimele 14 zile inainte de sosire sunt obligate sa efectueze autoizolarea la domiciliu sau in alte spatii de cazare adecvate pentru o perioada de 14 zile de la sosire, mai precizeaza MAE."In continuarea precizarilor din data de 10 septembrie 2020, privind modificarea conditiilor de intrare pe teritoriul Republicii Federale Germania in contextul pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile germane au actualizat lista "zonelor de risc" din Romania, cu intrare in vigoare din 16 septembrie 2020. Ca urmare a acestei actualizari, judetele Neamt si Caras-Severin au fost introduse in categoria de risc, in timp ce judetele Arges si Dambovita au fost retrase de pe lista. La acest moment, tinand cont de aceste ultime decizii ale autoritatilor germane, alaturi de municipiul Bucuresti, 11 judete din Romania se afla pe lista "zonelor de risc": Bacau, Bihor, Braila, Brasov, Caras-Severin, Iasi, Ilfov, Neamt, Prahova, Vaslui, Valcea", arata un comunicat de presa al MAE remis joi.Potrivit informarilor transmise de Ministerul Afacerilor Externe anterior, judetele retrase din lista pana in prezent sunt urmatoarele: Arges (la 16.09), Buzau (la 09.09), Dambovita (la 16.09), Galati (09.09), Gorj (la 02.09), Ialomita (la 20.08), Mehedinti (la 20.08), Neamt (la 02.09, dar reintrodus la 16.09), Timis (la 20.08) si Vrancea (la 09.09).Sursa citata mai spune ca potrivit "informatiilor comunicate public de autoritatile germane, persoanele care intra in Republica Federala Germania venind din "zonele de risc" sunt obligate sa completeze un "formular de debarcare" Public Health Passenger Locator Form, a carui varianta in limba romana poate fi regasita la urmatorul link: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarten-COVID_RO.pdf?__blob=publicationFile".Totodata, toate persoanele care intra in Germania dupa ce s-au aflat intr-una din "zonele de risc" oricand in ultimele 14 zile inainte de sosire sunt obligate sa efectueze autoizolarea la domiciliu sau in alte spatii de cazare adecvate pentru o perioada de 14 zile de la sosire."De la aceasta obligativitate exista doua exceptii. Prima exceptie se aplica in cazul persoanelor care prezinta un test biologic molecular pentru COVID -19 cu rezultat negativ efectuat cu cel mult 48 de ore anterior intrarii in Germania, printr-un certificat medical tradus in limbile germana sau engleza care trebuie pastrat cel putin 14 zile dupa intrare. Cea de-a doua exceptie se aplica persoanelor care efectueaza testul dupa sosirea pe teritoriul Republicii Federale Germania, cu obligatia de a respecta strict autoizolarea la domiciliu pana la comunicarea rezultatului negativ al testarii. Testarea se poate efectua direct pe aeroport, la medicul de familie ori la autoritatile locale de sanatate si este gratuita in primele 10 zile de la sosirea in Germania dintr-o zona de risc. Mai multe informatii pot fi obtinute la linia telefonica dedicata 116 117", mai arata sursa mentionata.Daca persoanele in cauza incep sa prezinte simptome specifice COVID-19 (dificultati de respiratie, tuse, febra sau pierderea gustului/mirosului) in decurs de 14 zile de la momentul intrarii in Germania, exceptiile enuntate mai sus nu se mai aplica. In acest caz, devine obligatorie autoizolarea si contactarea imediata a Autoritatii locale de Sanatate.Simpla tranzitare a teritoriului german nu este conditionata de obligatiile mai sus-mentionate. Tranzitul presupune parasirea cat mai directa a teritoriului german, evitarea oricarui contact strans cu alte persoane si respectarea masurilor specifice de protectie: distantare sociala, igiena, masca etc.. Sunt permise scurte opriri pentru procurarea de alimente sau combustibil, insa nu si cele de tip turistic ori de afaceri, vizite, cazari, incheierea unor contracte s.a..In cazul neindeplinirii obligatiilor aferente testarii, respectarii masurii autoizolarii sau a conditiilor de tranzit, autoritatile germane pot aplica sanctiuni in valoare de pana la 25.000 euro."Regulile generale de conduita, restrictiile si masurile de relaxare decise la nivelul fiecarui land german pot fi accesate pe pagina cancelariei federale la urmatorul link: https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198", mai indica documentul de presa.De asemenea, informatii cu privire la masurile adoptate de autoritatile germane sau recomandarile pe care acestea le adreseaza populatiei pot fi accesate in mai multe limbi de circulatie internationala: germana, engleza, franceza.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Berlin: + 49 30 21239555, + 49 30 21239514 si + 49 30 21239516, Consulatului General al Romaniei la Bonn: +49 228 6838135; +49 2286838211; + 49 228 6838244; + 49 228 6838254, Consulatului General al Romaniei la Munchen: +49 89 553307; +49 89 98106143, Consulatului General al Romaniei la Stuttgart +49 711 664 86 11, +49 711 664 86 12, +49 711 664 86 13, +49 711 664 86 14 si +49 711 664 86 15, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Berlin + 49 160 157 9938, oficiului consular al Romaniei la Bonn +49 173 5757 585, oficiului consular al Romaniei la Munchen +49 160 208 7789 si oficiului consular al Romaniei la Stuttgart +49 171 681 3450.MAE recomanda consultarea paginilor de internet: https://www.mae.ro/node/51913, http://berlin.mae.ro/ si http://www.mae.ro/.