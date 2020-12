Noi restrictii la Berlin in perioada sarbatorilor, pentru limitarea raspandirii noului coronavirus

''Evolutia pandemiei de COVID-19 nu ne permite sa ne gandim la relaxarea restrictiilor in vigoare, ci la inasprirea lor'', a declarat primarul-guvernator al capitalei germane oras-stat, Michael Muller. El a precizat ca restrictiile preconizate ar urma sa se aplice de pe 20 decembrie pana cel mai devreme pe 10 ianuarie, daca parlamentul regional va accepta aceasta solicitare, care mai cuprinde si prelungirea vacantei scolare tot pana pe 10 ianuarie.Dupa un relativ succes in tinerea sub control a valului epidemic din martie-aprilie, Germania se confrunta in al doilea val cu o crestere notabila a contaminarilor si deceselor asociate COVID-19, inregistrand joi 23.679 de noi cazuri si 440 de noi decese.Aceasta tara este de sase saptamani intr-un lockdown partial, cu barurile si restaurantele inchise, dar centrele comerciale si scolile isi continua activitatea. Unele landuri au impus insa restrictii mai severe, cum este cazul Bavariei, unde incepand de miercuri se poate iesi din case numai pentru motive esentiale.Si ministrul federal german al sanatatii, Jens Spahn, a pledat joi pentru o inasprire a restrictiilor antiepidemice. ''Este nevoie de o inchidere de ansamblu a societatii pentru noi toti, de asemenea in perioada din jurul anului nou'', a spus el in fata parlamentului.La randul sau, directorul institutului german de boli infectioase Robert Koch (RKI), Lother Wieler, a avertizat ca situatia epidemiologica s-a deteriorat in ultimele sapte zile si a cerut populatiei sa evite calatoriile de Craciun, estimand ca este nevoie de o reducere a contactelor de cel putin 60% pentru a diminua numarul contaminarilor.