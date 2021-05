Germania vrea sa vaccineze toti adolescentii de peste 12 ani pana la sfarsitul lunii august

Guvernul si autoritatile regionale au fost de acord ca "o oferta de vaccin sa poata fi facuta tuturor adolescentilor intre 12 si 18 ani pana la sfarsitul lunii august", a spus ministrul care se bazeaza pe o autorizatie a vaccinului Pfizer/BioNTech de catre EMA pentru grupa de varsta 12-15 ani in luna iunie.Agentia Europeana a Medicamentului si-a inceput evaluarea la inceputul lunii mai pentru a decide daca extinde la adolescenti utilizarea vaccinului produs de cele doua laboratoare, autorizat in prezent pentru persoanele de la varsta de 16 ani. Statele Unite au dat unda verde utilizarii sale pentru copiii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani. Pana acum, niciun vaccin nu a fost administrat copiilor , care sunt mai putin expusi la cazuri severe de boala si a caror vaccinare nu a reprezentat o prioritate. Insa, acestia reprezinta o parte importanta a populatiei si, prin urmare, vor trebui, de asemenea, sa fie imunizati pentru a stopa transmiterea bolii, sustin expertii. Guvernul german isi anuntase deja obiectivul de a asigura vaccinarea tuturor adultilor pana la sfarsitul lunii septembrie. Odata cu inceperea vaccinarii adolescentilor, tara intentioneaza sa realizeze imunizarea intregii sale populatii mai rapid.Germania a crescut semnificativ ritmul campaniei sale de vaccinare in ultimele saptamani, injectand peste un milion de doze in unele zile.