Afișele electorale ale ”urmașului” Angelei Merkel, boicotate de liderii creștin-democați regionali: îl consideră deja înfrânt

''Am primit afişe (cu Laschet). Nu le aruncăm la gunoi, pur şi simplu nu le lipim. Dacă vor fi distruse multe dintre afişele noastre, probabil că atunci le vom lipi pe cele cu Laschet'', a declarat pentru Der Spiegel şeful local al CDU, Carsten Baus.Solicitat să-şi justifice decizia, el a spus că Armin Laschet nu este un candidat care ar putea face Germania să progreseze, ci doar un reprezentant al continuităţii epocii Angela Merkel . ''El reprezintă o poziţie în care lucrurile nu sunt spuse clar şi în care se menţine spiritul vremurilor în care trebuia să fie deranjată cât mai puţină lume. Asta nu are cum să iasă bine. A fost o decizie greşită alegerea lui Laschet drept candidat'' al blocului conservator, argumentează Baus.El a criticat de asemenea conducere formaţiunii CDU că a luat această decizie fără să asculte ''bazele'' formaţiunii. ''Conducerea trebuie să se ducă la naiba după înfrângerea electorală. A luat o hotărâre păguboasă pentru partid'', mai spune politicianul creştin-democrat. El crede că şansele ar fi fost mai bune dacă în locul lui Laschet ar fi candidat premierul bavarez Markus Soeder, liderul Uniunii Creştin-Sociale (CDU), formaţiunea care împreună cu CDU formează blocul conservator.Întrebat în final despre ce ar putea face CDU pentru a evita o înfrângere pe 26 septembrie, Carsten Baus a răspuns scurt: ''Nimic!''Toate sondajele recente dau Partidul Social-Democrat (SPD), care îl are pe ministrul de finanţe Olaf Scholz candidat pentru postul de cancelar, peste CDU în intenţiile de vot. SPD este cotat cu 24-26% din intenţiile de vot, iar blocul CDU/CSU cu 20-21%.În orice caz, pare clar că oricare dintre cele două formaţiuni va avea nevoie de aliaţi pentru a forma guvernul federal. Ideea evocată a unei posibile coaliţii a SPD cu Verzii şi cu extrema stângă Die Linke stârneşte multe controverse.