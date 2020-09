Doi hoti care au incercat sa jefuiasca o bijuterie, impuscati mortal de proprietarul magazinului, un batran de 72 de ani

Potrivit sursei citate, barbatii care pareau a avea intentii dubioase au intrat intr-un magazin de bijuterii situat pe artera comerciala a orasului Celle, din Saxonia Inferioara.La acel moment, in interiorul magazinului erau doar proprietarii acestuia, doi soti de 71, respectiv 72 de ani, mai arata sursa citata.Potrivit procurorului, Stefanie Vogler unul dintre suspectii impuscati de proprietarul bijuteriei avea asupra sa o arma. Ancheta pentru stabilirea adevarului este una dificila, avand in vedere ca in interior nu erau camere de supraveghere.In urma incidentului, unul dintre suspecti a murit pe loc, in magazin. Al doilea a fost transportat la spital, unde a decedat dupa cateva ore, mai arata stirileprotv.ro.