Cetatenii care intra in Germania din "zone de risc", inclusiv Romania, vor prezenta de luni un test negativ COVID-19

Potrivit unui comunicat al MAE, transmis AGERPRES, in cazul efectuarii testului anterior intrarii in Republica Federala Germania, testul trebuie sa fi fost efectuat cu maximum 48 de ore anterior sosirii pe teritoriul german, iar certificatul care atesta rezultatul negativ trebuie sa fie redactat in limbile germana sau engleza.MAE precizeaza ca autoritatile germane au adoptat noile masuri, care intra in vigoare luni, in contextul pandemiei de COVID-19.MAE reaminteste ca persoanele care sosesc in Republica Federala Germania sunt obligate sa se deplaseze direct la domiciliu sau in alte spatii de cazare adecvate, in vederea autoizolarii (carantina) pentru o perioada de 10 zile de la sosire. Respectarea obligatiei de carantina este verificata de autoritatile de land atat aleatoriu, cat si in cadrul anchetelor epidemiologice uzuale.Masura carantinei poate fi suspendata mai devreme de termenul uzual de 10 zile numai daca este efectuat un al doilea test, incepand cu a 5-a zi dupa intrarea in Germania si doar de la momentul comunicarii unui rezultat negativ al noii testari pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Mai multe informatii pot fi obtinute prin apelarea liniei telefonice dedicate - 116 117.Ministerul Afacerilor Externe recomanda informarea temeinica anterior deplasarii si consultarea eventualelor masuri de ultim moment sau masuri specifice adoptate de landul de destinatie, prin accesarea paginii de internet https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198.Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Berlin: + 49 30 21239555, + 49 30 21239514 si + 49 30 21239516, Consulatului General al Romaniei la Bonn: +49 228 6838135; +49 2286838211; + 49 228 6838244; + 49 228 6838254, Consulatului General al Romaniei la Munchen: +49 89 553307; +49 89 98106143, Consulatului General al Romaniei la Stuttgart: +49 711 664 86 11, +49 711 664 86 12, +49 711 664 86 13, +49 711 664 86 14 si +49 711 664 86 15, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta, reaminteste MAE.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Berlin: + 49 160 157 9938, oficiului consular al Romaniei la Bonn: +49 173 5757 585, oficiului consular al Romaniei la Munchen: +49 160 208 7789 si oficiului consular al Romaniei la Stuttgart: +49 171 681 3450.