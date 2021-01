Coronavirus: Germania a raportat 12.690 de cazuri noi si 336 de decese in prima zi a noului an

Totusi, interpretarea datelor este dificila intrucat mai putine persoane sunt testate in jurul Craciunului si a Anului Nou si este posibil ca nu toate laboratoarele sa-si inaintat rezultatele.In consecinta, ar putea exista notificari ulterioare, a anuntat sambata Institutul Robert Koch (RKI) pentru controlul bolilor.Cu o saptamana in urma, in ziua de Craciun, au fost raportate 14.455 de cazuri noi de coronavirus si 240 de decese.Un varf de 1.129 de decese noi legate de COVID-19 s-a inregistrat miercuri.RKI a inregistrat 1.755.351 de cazuri confirmate de COVID-19 de la inceputul pandemiei, iar 33.960 de oameni au murit de coronavirus.