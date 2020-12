Coronavirus: Germania depaseste pentru prima data pragul de 1.000 de decese pe zi

In total, au fost notificate 1.129 de decese si 22.459 de noi infectii cu coronavirus.Recordul anterior de decese fusese stabilit miercurea trecuta, cu 962 de cazuri. In total, 32.107 de persoane au murit din cauza maladiei de coronavirus in Germania de la inceperea pandemiei.RKI avertizase ca cifrele din ultimele zile sunt incomplete, deoarece autoritatile sanitare regionale nu trimisesera toate datele din cauza sarbatorilor de Craciun.Guvernul federal are in vedere posibilitatea prelungirii actualelor restrictii drastice dincolo de data stabilita initial, 10 ianuarie. Cancelarul german Angela Merkel si presedintii de landuri ar urma sa se reuneasca pe 5 ianuarie pentru a evalua situatia.