Coronavirus: Germanii par a nu mai fi asa ingrijorati, doar unul din patru se teme de infectare

Riscul de infectare a scazut

16 reglementari diferite

Prea multa atentie acordata fotbalistilor profesionisti

Guvernul federal poate puncta

Daca duminica ar avea loc alegeri...

Ziare.

com

La Berlin, in weekendul trecut, aproape 3000 de oameni au petrecut pe circa 400 de barci gonflabile, pe canalul Landwehr din capitala federala. In conditii normale, nu s-ar fi mentionat un astfel de eveniment. Dar in plina pandemie? "Imaginile ma ingrijoreaza", a transmis pe Twitter ministrul federal al Sanatatii Jens Spahn si critica lui nu a fost singulara. Este foarte vizibil ca tot mai putini germani sunt dispusi sa mai respecte regulile de distantare si nu mai tin cont de ceilalti.Si in actiunile cotidiene senzatia persista. In mijloacele de transport, supermarketuri si alte magazine este obligatorie purtarea mastii. Oamenii terbuie sa respecte distantarea sociala, de cel putin 1,5 m. Dar tot mai des lipseste masca si cine merge la cumparaturi este nevoit sa se inghesuie deseori la casa pentru a plati.Atitudinea este justificata, probabil, si de faptul ca din ce in ce mai putini germani se tem de o posibila infectare cu coronavirus.In urma cu doua luni, de doua ori mai multi oameni se declarau ingrijorati de probabilitatea infectarii rudelor. Dar numarul cazurilor noi confirmate scade iar politicienii relaxeaza de la sfarsitul lunii aprilie pas cu pas ingradirile anterioare. Peste jumatate dintre germani aproba aceaste masuri. Datele reies din sondajul actual Deutschlandtrend, comandat de ARD si efectuat de institutul de sondare a opiniei publice infratest-dimap.Potrivit Deutschlandtrend, doar 3 din 10 germani mai cred ca normalizarea merge prea departe. 13 la suta dintre cei intervievati sunt in schimb convinsi ca actualele relaxari nu sunt indeajuns de rapide. Raportat la simpatiile politice, devine evident ca, in mare parte, sustinatorii partidului populist de dreapta AfD doresc mai multe relaxari.Per total, normalizarea din ultimele saptamani este sustinuta de cetateni. Situatia se complica insa atunci cand se constata ca nu exista reguli valabile in toata Germania, ci fiecare land decide singur, diferentele fiind uneori foarte mari. Incepand de la numarul de persoane care se pot intalni in spatiul public, pana la regimul reluarii cursurilor in scoli si al redeschiderii gradinitelor sau la obligativitatea purtarii mastii in restaurante, diferentele sunt mari.55 la suta dintre cetatenii intervievati nu sunt de acord cu aceste decizii si isi doresc ca landurile sa actioneze unitar. In schimb, ceilalti 45 la suta dintre repondenti sustin aceasta diversitate decizionala in privinta momentului si a modului relaxarii.Cine poate fi ajutat si mai ales de cat ajutor este nevoie in plina criza? In ultimele saptamani, politicienii au facut mult pentru economie ca si pentru alte domenii sociale. Dar, dupa cum reiese din sondajul comandat de ARD, repondentii nu sunt convinsi ca domeniile sprijinite au fost cele corecte. Deficientele sunt identificate mai ales in domeniul invatamantului si al educatiei, in timp ce multi cetateni cred ca atentia acordata fotbalului profesionist este exagerata.In aceste momente, autoritatile federale si de land aloca miliarde economiei pentru a estompa efectele catastrofale ale pandemiei. In sondajul citat, 60 la suta din cetateni considera ca situatia economica este proasta. In luna mai, 68 la suta dintre repondenti erau ingrijorati de economia federala. Intrebati insa de propria situatie financiara, 80 la suta dintre cei intervievati afirma ca aceasta este "buna" sau "foarte buna".Aprecierea propriei situatii depinde si in timpul pandemiei de venitul fiecaruia. Cei care castiga mai putin sunt cu 49 de procente mult mai nemultumiti decat cei cu venituri mai mari.Miercuri seara tarziu, membrii coalitiei formate din CDU, CSU si SPD au cazut de acord asupra unui pachet de miliarde de euro destinat refacerii economiei. Evident ca cele trei formatiuni politice s-au gandit la alegatori. In fond, acceptarea si succesul noului pachet de salvare destinat economiei va marca profund destinul guvernului conservator-laburist in urmatoarele luni.Pana acum, cabinetul a reusit sa convinga in actuala criza. Cu mici diferente fata de luna anterioara, 62 de procente (cu doar doua procente mai putin decat in luna mai) cei mai multi alegatori apreciaza activitatea guvernului federal. Dincolo de propriul partid, coalitia de guvernamant se bucura de sprijinul ecologistilor (72 la suta) si al liberalilor de la FDP (66 de procente). Simpatizantii stangii sunt divizati (51 la suta sunt multumiti si 49 la suta critica politica guvernamentala). Extrem de critici sunt sustinatorii AfD: 89 la sunt dintre ei sunt nemultumiti de actualul executiv.In toamna anului 2021 vor avea loc alegeri parlamentare. Daca scrutinul s-ar desfasura acum, conservatorii din CDU si CSU s-ar bucura de o larga sustinere.Increderea in actualul guvern se reflecta in sprijinul masiv de care se bucura membrii cabinetului. Pe lista celor mai bine vazuti politicieni, primul loc si l-a asigurat Angela Merkel. In actualul sondaj Deutschlandtrend, ea primeste cu 71 de procente (un plus de 3 puncte procentuale) cea mai buna pozitionare din aprilie 2015.Cancelara este urmata de ministrul de Finante Olaf Scholz (60 procente, o crestere de 1 la suta). De multa sustinere se bucura si ministrul Sanatatii Jens Spahn (57 procente; cu 1 procent mai mult decat in luna mai), urmat de ministrul Economiei Peter Altmaier (51 de proecnte, cu 2 procente mai putin decat in sondajul anterior).