Germania inaspreste masurile de prevenire a infectiilor cu coronavirus. Merkel: Trebuie sa impiedicam o crestere necontrolata

Numarul participantilor la evenimente private va fi limitat de exemplu in regiunile care inregistreaza peste 35 de noi contaminari la 100.000 de locuitori in sapte zile. In aceste regiuni, portul mastii va fi obligatoriu peste tot unde oamenii sunt apropiati unii de ceilalti mai mult timp.Adunarile vor fi limitate la 25 de persoane in institutiile publice si la 15 in salile private."Sunt convinsa ca ceea ce vom face acum va determina modul in care vom traversa aceasta pandemie", a comentat cancelarul german."Putem vedea ca rata de contaminare creste si ca in anumite regiuni este foarte ridicata", a adaugat ea. "Este motivul pentru care trebuie sa impiedicam o crestere necontrolata sau exponentiala", a insistat Angela Merkel.Daca pragul de 50 de noi contaminari la 100.000 de locuitori este depasit, vor fi impuse reguli si mai severe, ca limitarea reuniunilor private la maxim 10 persoane din doua familii si inchiderea restaurantelor la orele 23.00.Guvernul federal si landurile, care sunt responsabile de politicile de sanatate, au petrecut miercuri opt ore pentru a elabora aceste reguli care incearca sa unifice situatii extrem de disparate, consecinta a federalismului.Germania a inregistrat miercuri 5.000 de noi contaminari cu coronavirusul in 24 de ore, un nivel nemaiatins de la masurile de restrictie din primavara.