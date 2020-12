Coronavirus: Record de 30.277 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore in Germania

RKI, agentia nationala pentru controlul bolilor din Germania, precizeaza ca cifra anuntata vineri include 3.500 de cazuri confirmate in landul Baden-Wurttenberg si care nu au fost contabilizate in bilantul de joi din cauza unor motive tehnice.Astfel, 30.277 de noi infectari au fost raportate in Germania in ultimele 24 de ore. Numarul deceselor din acelasi interval a fost de 813, al doilea ca importanta de la inceputul pandemiei de COVID-19.Bilantul deceselor raportate zilnic in aceasta tara a urmat o curba ascendenta in perioada recenta, asteptata de specialistii din domeniul medical dupa o crestere abrupta a cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2.Germania raporteaza in aceasta perioada bilanturi ridicate ale deceselor zilnice, care pun presiune pe autoritatile locale in vederea demararii rapide a unei campanii de vaccinare.Vineri, bilantul total al deceselor asociate maladiei COVID-19 a urcat in Germania la 24.938.De la inceputul pandemiei, RKI a raportat peste 1,4 milioane de persoane infectate cu noul coronavirus.