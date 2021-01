Crima care a socat Germania: Un neonazist, condamnat la detentie pe viata pentru asasinarea unui ales local pro-migranti

Sentinta

Stephan Ernst, in varsta de 47 de ani, a fost acuzat de parchetul federal din Karlsruhe de "omor cu circumstante agravante" si de "tentativa de omor cu circumstante agravante".Walter Lubcke, ales local si inalt functionar teritorial, in varsta de 65 de ani, membru al Uniunii Crestin-Democrate, a fost gasit mort pe 2 iunie 2019 pe terasa casei sale din Kassel, landul Hessa. Victima fusese impuscata in cap si zacea intr-o baie de sange.Suspectul Stephan Ernst a fost arestat in scurt timp si initial a marturisit crima, dupa care a retractat si l-a acuzat pe presupusul sau complice, Markus H.Acesta a primit joi o pedeapsa de un an si jumatate de inchisoare cu suspendare pentru incalcarea legii privind armele de foc. Justitia nu l-a gasit insa vinovat de complicitate la crima.In schimb, Ernst va trebui sa execute cel putin 15 ani de detentie.Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecti au asistat la o reuniune publica in care Walter Lubcke si-a declarat sprijinul fata de deciziei cancelarului Angela Merkel de a deschide portile in 2015 pentru solicitantii de azil.Stephan Ernst, acuzat si de tentativa de omor cu arma alba in 2016 impotriva unui solicitant de azil irakian, si-a proiectat tot mai mult ura xenofoba, "incepand de la aceasta reuniune", asupra lui Walter Lubcke, au afirmat procurorii.Citeste si: