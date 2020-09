Cati bani vor primi minorii abuzati sexual de membrii clerului catolic din Germania

Reuniti la conferinta lor episcopala de toamna desfasurata la Fulda, episcopii au validat o propunere facuta in martie si care merge catre nivelul cel mai ridicat de plati pentru despagubiri, potrivit presedintelui lor, Georg Batzing. ''Este vorba despre un proces orientat catre victima (...) un mare pas inainte'', adauga acesta, amintind ca Biserica suporta de asemenea cheltuielile terapeutice.Suma pentru fiecare victima va fi stabilita de o comisie independenta. O astfel de comisie propusese doua solutii, respectiv o plata forfetara de 300.000 de euro sau un sistem individualizat de plati cu sume cuprinse intre 40.000 si 400.000 de euro in functie de gravitatea fiecarui caz. Prin urmare, oferta Bisericii Catolice germane este departe de aceste asteptari.Asociatiile de aparare a victimelor au criticat la randul lor despagubirile ''simbolice'' si au anuntat lansarea curand a unei petitii in vederea organizarii unei dezbateri in Bundestag, cu speranta ca se va face in sfarsit lumina asupra acestor acte.''Victimele asteapta de zece ani'', cand au fost dezvaluite primele cazuri de abuzuri sexuale, ''o despagubire corecta nu doar pentru delictele comise in trecut, ci si pentru disimularea sistematica a acestor acte si protejarea autorilor lor'', potrivit textului petitiei publicat de asociatia Eckiger Tisch.''Copiii au fost adesea pusi in pericol prin neglijenta, intrucat autorii acestor acte au fost doar transferati'', mai noteaza aceasta asociatie.Un studiu realizat cu doi ani in urma de catre cercetatori independenti, dar comandat de Biserica, a dezvaluit ca 3.677 de minori au fost abuzati sexual de catre peste o mie de membri ai clerului incepand din anul 1946. Autorii acestui studiu, care nu au avut insa acces la toate arhivele Bisericii, considera ca numarul victimelor este fara indoiala mai mare.