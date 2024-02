Deutsche Welle: Europa si gripa franco-germana

In interesul lor si-al Europei, Franta si Germania sunt condamnate sa se inteleaga. Dar vor reusi oare Angela Merkel si Francois Hollande sa-si depaseasca disensiunile principiale in politica europeana? Si daca da, cand?

In timp ce la Berlin Angela Merkel vrea sa dea impresia ca e gata sa-l primeasca marti pe Francois Hollande pasnic, cu bratele deschise si plina de bune intentii, noul lider socialist al Frantei si-a pregatit vizita ca un general de armata, printr-un tir de baraj, scrie Deutsche Welle.

L-a declansat, in ajunul vizitei, in plina liniste duminicala, purtatorul sau de cuvant, Benoit Hamon. "Parisul", a spus Hamon, "staruie asupra renegocierii Pactului fiscal" (destinat intariri disciplinei bugetare in Europa), astfel incat "economia sa poata fi relansata prin crestere".

Citeste mai mult despre Europa si gripa franco-germana pe Deutsche Welle.