Douazeci si noua de ofiteri germani de politie, concediati dupa ce au difuzat continuturi neonaziste pe grupuri Whatsapp

Ideologia extremei drepte se afla din nou in centrul acestui scandal, care zguduie politia germana, dupa ce ofiterii au difuzat continuturi neonaziste in grupuri de discutie pe Whatsapp."Existau imagini cu Hitler, svastici, steagul celui de-al Treilea Reich", a anuntat ministrul de Interne al landului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul."Alte continuturi si mai ingretosatoare aratau un refugiat intr-o camera de gazare", a denuntat el.Aproximativ 30 de locuinte si comisariate au fost perchezitionate, mai ales in orasul Essen.Incepand din 2015, cand criza migratiei a zguduit Europa si Germania , cel putin 170 de anchete au fost deschise in Germania impotriva unor politisti acuzati de legaturi cu extrema dreapta, potrivit cotidianului francez Le Monde.In acest din urma caz, ministrul regional al Afacerilor Interne a numit un anchetator special sa faca lumina cu privire la prezenta unor retele neonaziste in cadrul politiei."Am crezut mult timp, in fine, speram, ca era vorba doar despre cazuri izolate", afirma ministrul regional."Insa in prezent stim ca acestea nu sunt cazuri izolate. Mai intai cazul de la Hamm, apoi cel de la Aaachen, iar acum la Muehlheim. E prea mult. E prea mult in opinia mea", denunta el.In iulie, anchetatori au anuntat arestarea unuif ost ofiter de politie si a sotiei acestuia, suspectati de trimiterea unor e-mailuri de amenintare unor oficiali politici si personalitati publice in toata Germania.