Primul german care moare dupa ce s-a vindecat de COVID-19, dar s-a reinfectat. Barbatul avea unele probleme de sanatate

Barbatul de 73 de ani, care locuia in landul sud-vestic Baden-Wuerrtemberg, a fost prima data infectat cu virusul in aprilie, au precizat autoritatile sanitare.El s-a reinfectat cu COVID-19 in decembrie si a fost testat pozitiv la inceputul lunii ianuarie.Barbatul a murit de pneumonia provocata de COVID-19 si dupa cedarea mai multor organe cauzata de septicemie.Stefan Brockmann, un oficial german in domeniul sanatatii, a declarat pentru dpa ca este primul astfel de caz din regiune."Nu exista niciun indiciu ca ar fi avut una dintre noile variante de coronavirus", a subliniat el.Barbatul avea unele probleme de sanatate si probabil nu a dezvoltat o imunitate puternica cand a fost infectat prima data, a precizat Brockmann.Sansele ca o persoana sa se reinfecteze sunt mici, a explicat el, desi au existat cateva cazuri izolate cand pacientii nu au dezvoltat suficienti anticorpi dupa prima infectare.Cazul barbatului din Germania ar putea fi al treilea din lume in care o persoana moare in urma reinfectarii, a relatat presa locala, dupa ce o olandeza a decedat din aceleasi cauze in octombrie. De asemenea, in Israel, un rezident al unui camin de batrani a murit in urma reinfectarii cu COVID-19.