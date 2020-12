Germania inregistreaza 22.771 de noi cazuri de coronavirus si 409 decese in ultimele 24 de ore

De la inceperea pandemiei, Germania a inregistrat in total 1.494.009 de cazuri confirmate de coronavirus. Potrivit estimarilor, 1.097.400 de persoane au depasit boala si s-au inregistrat in total 26.049 de decese.Incidenta saptamanala este 192,2 de contagieri la 100.0000 de locuitori.Autoritatile sanitare considera ca s-a atins nivelul critic cand incidenta saptamanala a trecut de 50 de contagieri la 100.000 de locuitori.Germania se confrunta cu al doilea val de coronavirus care a inceput sa se manifeste cu forta in octombrie, printr-o crestere a numarului de contagieri si a numarului de persoane decedate de COVID-19.Cel de-al doilea val al pandemiei a obligat impunerea de noi restrictii in intreaga tara, printre care inchiderea tuturor centrelor comerciale neesentiale.Restrictiile, care includ si limitarea reuniunilor la maximum patru persoane, raman in vigoare pana la 10 ianuarie si ar putea fi prelungite in cazul in care numarul contagierilor nu va scadea considerabil.