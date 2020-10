Germania inregistreaza peste 5.000 de cazuri noi de COVID-19, pentru prima data din aprilie, cand a fost atins varful pandemiei

Cifrele publicate miercuri de agentia germana arata ca au fost inregistrate 5.132 de noi infectari cu COVID-19, o crestere cu peste 1.000 de cazuri fata de marti, cand au fost raportate 4.122 de contagieri.Un numar total de 334.585 de cazuri de COVID-19 au fost inregistrate de la inceputul pandemiei si 9.677 de persoane au murit in Germania dupa ce au contractat noul coronavirus.Cu o saptamana in urma, autoritatile sanitare germane au raportat 2.828 de noi infectari.In prezent, cifrele au revenit la acelasi nivel la care se aflau la mijlocul lunii aprilie, insa sub cele atinse in momentul de varf al pandemiei la sfarsitul lunii martie si inceputul lunii aprilie, cand Germania raporta peste 6.000 de cazuri noi zilnic.Cu toate acestea, in prezent se realizeaza un numar mult mai mare de teste decat la inceputul anului - si astfel sunt detectate mai multe cazuri de COVID-19.Desi numarul pacientilor cu coronavirus din unitatile de terapie intensiva a crescut considerabil in ultimele zile, el ramane per ansamblu scazut. Conform datelor oficiale publicate marti, circa 620 de pacienti cu COVID-19 au primit tratament la terapie intensiva, comparativ cu circa 450 cu o saptamana inainte.