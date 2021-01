Germania a depasit pragul de 40.000 de decese provocate de COVID. Merkel: "Urmeaza faza cea mai dificila a pandemiei"

In ultima zi, in Germania s-au inregistrat 465 de decese cauzate de coronavirus, ceea ce face ca totalul sa ajunga la 40.343.In ceea ce priveste infectarile, numarul acestora in Germania a ajuns la 1.908.527, duminica fiind raportate 16.946 de noi cazuri.Cancelarul Angela Merkel a afirmat, intr-un mesaj transmis sambata, ca pentru germani urmeaza "faza cea mai dificila a pandemiei", mai ales pentru ca este perioada de dupa sarbatori.