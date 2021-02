Veterinarii din Germania au dresat cainii sa detecteze COVID-19. Animalele au o precizie de 94% in adulmecarea mirosului de coronavirus

Cainii ar putea fi folositi pe teren

Cainii sunt dresati sa adulmece "mirosul de coronavirus" care provine din celulele persoanelor infectate, a declarat medicul veterinar Esther Schalke.Filou, un Ciobanesc Belgian in varsta de 3 ani, si Joe Cocker , un Cocker Spaniel de 1 an, sunt doi dintre cainii dresati la Universitatea de Medicina Veterinara din Hanovra."Am facut un studiu in care am avut caini care adulmecau mostre de la pacienti testati pozitiv la COVID-19 si putem spune ca i-au putut detecta cu o probabilitate de 94%", a declarat Holger Volk, seful clinicii veterinare."Deci cainii chiar pot depista persoanele cu infectii si fara infectii, precum si pacienti asimptomatici si simptomatici cu COVID-19", a adaugat el.Stephan Weil, premierul landului Saxonia Inferioara, cu capitala la Hanovra, a declarat ca a fost impresionat de studiu si a solicitat teste de fezabilitate inainte de a utiliza astfel de caini pe teren, de exemplu pentru detectarea persoanelor cu COVID-19 care participa la concerte. "Acum avem nevoie de teste la anumite evenimente", a spus Weil.In Finlanda , caini dresati pentru a detecta noul coronavirus au inceput sa fie folositi pe Aeroportul Helsinki-Vantaa incepand din septembrie trecut, in cadrul unui proiect-pilot implementat in paralel cu testarile obisnuite folosite pe aeroporturi.Aeroportul international din Santiago de Chile foloseste, de asemenea, caini pentru a depista persoanele infectate cu COVID-19.Caninii par sa detecteze infectiile cu coronavirus cu o precizie remarcabila, insa cercetatorii de stiinta spun ca sunt necesare studii la o scara mult larga inainte ca aceasta abordarea sa fie extinsa.In plus, compania aeriana rusa Aeroflot a inceput dresarea a 15 caini pentru detectarea in aeroporturi a pasagerilor infectati cu noul coronavirus , a anuntat vineri vicepremierul rus Tatiana Golikova.