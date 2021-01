Germania a extins lockdown-ul pana la 14 februarie. Oamenilor li se cere sa poarte masti medicale de tip FFP2

Scolile, inchise

Promisiunile lui Merkel

"Acum este momentul pentru a preveni amenintarea reprezentata de mutatiile acestui virus. Asadar este vorba despre preventie", a declarat Merkel la finalul unei reuniuni cu sefii executivelor celor 16 landuri germane.Cazuri individuale ale infectiei cu o varianta mai contagioasa a coronavirusului, aparuta in Regatul Unit, au fost semnalate in Germania, dar autoritatile medicale afirma ca deocamdata nu au o imagine completa a modului in care s-a raspandit in tara.Germania a inchis scolile, magazinele neesentiale, barurile, restaurantele si centrele culturale, in cadrul unui lockdown care a fost inasprit treptat de la inceputul lunii noiembrie.Restrictiile urmau sa expire la finalul lunii ianuarie, dar au fost extinse cu doua saptamani.In plus, oamenilor li se cere sa poarte masti medicale tip FFP2, masti cu grad de protectie ridicat si mai scumpe.De asemenea, angajatorii trebuie sa le permita salariatilor sa lucreze de acasa acolo unde specificul activitatii face posibil acest lucru. Noile reguli sunt in vigoare pana la 15 martie.Angela Merkel a precizat ca pana la finalul verii ar trebui sa fie posibil ca fiecare persoana din Germania sa beneficieze de vaccin anti COVID-19.In Germania, peste 2,05 milioane de persoane au contractat noul coronavirus pana in prezent, dintre care 47.622 au decedat, potrivit datelor Institutului Robert Koch, specializat in controlul bolilor. Marti dimineata au fost raportate 11.369 de noi cazuri in 24 de ore.