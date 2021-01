Germania ar putea amana a doua doza de vaccin impotriva COVID-19. Aproape 240.000 de persoane, vaccinate

Ministerul solicita consultanta din partea unei comisii de vaccinare independente referitor la amanarea administrarii celei de-a doua doze dupa perioada maxima de 42 de zile prevazuta in prezent, avand in vedere un demers similar al Marii Britanii, se spune in documentul de o pagina.Informarea, datata cu ziua de duminica, survine dupa ce ministrul Sanatatii, Jens Spahn, a fost intens criticat pe perioada weekendului inclusiv de aliatii sai politici conservatori, care mentioneaza faptul ca Germania a esuat in misiunea de a procura suficiente doze de vaccinuri si a fost prea lenta in a intensifica campania de imunizare nationala.Potrivit celui mai recent bilant zilnic de la Institutul Robert Koch, Germania a vaccinat circa 239.000 de persoane de la debutul campaniei nationale, pe 27 decembrie, mai putin decat cele 1,3 milioane de doze livrate pana la sfarsitul anului 2020.Demersul Marii Britanii de a amana administrarea celei de-a doza doze a vaccinului BioNTech/Pfizer a fost salutat de un numar de experti germani din domeniul sanatatii si survine in contextul in care guvernele incearca sa ofere protectie impotriva coronavirusului unui numar cat mai mare de persoane, administrandu-le cat de repede posibil prima doza si amanand-o pe cea de-a doua.Alte referiri in documentul Ministerului Sanatatii includ recomandarea ca o doza suplimentara, a sasea, sa fie extrasa din flacoanele cu vaccinul BioNTech/Pfizer, o practica despre care companiile spun ca este fezabila folosind un ac si o seringa corespunzatoare si care a fost permisa in mai multe tari.Avizul Uniunii Europene pentru vaccinul produs de Moderna, preconizat pentru miercuri, ar trebui sa adauge alte 1,5 milioane de doze la cantitatea de pe stoc in saptamanile care vor urma, se mai precizeaza in document. In total, Germania ar trebui sa primeasca anul acesta 50 de milioane de doze din vaccinul Moderna, potrivit contractelor de achizitie de pe teritoriul Uniunii Europene.Referitor la vaccinul AstraZeneca aprobat saptamana trecuta in Marea Britanie , Ministerul Sanatatii din Germania a precizat ca revizuirea, in curs de desfasurare la Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA), se desfasoara la ''presiune ridicata''.''Obiectivul este ca, de indata ce va fi posibil, sa se decida calea de urmat si domeniul de aplicare al autorizarii'' pentru vaccinul AstraZeneca, se mai spune in document.