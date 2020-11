Situatie critica in Germania: Autoritatile urmeaza sa introduca noi restrictii antiepidemice

Potrivit unui proiect de propunere consultat de DPA,. In mod similar, familiile ar trebui sa limiteze intalnirile private la propria gospodarie.Propunerea prevede, in continuare, limitarea intalnirilor in public la membrii propriilor gospodarii si maximum doua persoane din alta gospodarie.Proiectul solicita ca. Din 2 noiembrie, doar membri din doua gospodarii au voie sa se intalneasca in public, cu cel mult 10 persoane care iau parte la adunare.Propunerea cere de asemenea persoanelor care prezinta simptome de raceala - daca le curge nasul si tusesc - sa intre imediat in carantina acasa.Proiectul insista, de asemenea, pe. Mastile care acopera gura si nasul vor deveni obligatorii pentru profesorii si elevii de toate varstele in spatiile scolii si in timpul lectiilor.Elevii trebuie sa aiba lectii in grupuri alocate, neschimbate de aproximativ jumatate din clasa obisnuita, conform proiectului.Grupurile de risc, inclusiv persoanele in varsta si bolnavii, trebuie sa primeasca masti speciale FFP2 la preturi reduse subventionate de guvernul federal.Sambata, la doua saptamani de la instituirea unei carantine partiale de o luna la nivel national, Merkel a avertizat ca va veni o iarna dificila.Citeste si: Ministrul Economiei din Germania: "Va trebui sa vorbim despre mai multe restrictii, nu despre vreo relaxare"