Record dramatic in Germania. Ziua in care au fost inregistrate cele mai multe decese provocate de COVID-19

Potrivit datelor Institutului Robert Koch, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 952 de decese.Varful anterior a fost raportat vinerea trecuta, cand autoritatile au anuntat 598 de decese.Cancelarul Angela Merkel a anuntat duminica introducerea unor masuri mai restrictive in incercarea de a opri raspandirea Covid-19.Scolile si activitatile economice neesentiale sunt inchise intre 16 decembrie si 10 ianuarie 2021. Vor ramane deschise doar supermarketurile, farmaciile si bancile.De la depistarea primului caz de infectare cu SARS-CoV-2, in Germania au fost inregistrate 1,39 de milioane de cazuri si 23.544 de decese.