Germania planuieste organizarea de concerte in aer liber vara aceasta. Cand s-ar putea intoarce suporterii pe stadioane

Daca numarul de cazuri va continua sa scada, suporterii ar trebui sa se poata intoarce pe stadioane la meciurile de fotbal incepand din luna august, a declarat duminica, 23 mai, ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, relateaza Reuters.Cazurile de coronavirus au scazut constant in ultima luna in Germania si incidenta calculata pe sapte zile - numarul de noi infectari - este in prezent de 64,5 de cazuri la 100.000 de locuitori, conform datelor publicate de Ministerul Sanatatii.Spahn a declarat vineri ca Germania a depasit al treilea val de coronavirus.Intrebat daca tendinta descendenta a numarului de cazuri ar permite organizarea de concerte in aer liber, ministrul Sanatatii a declarat pentru ziarul Bild am Sonntag: "Da. Insa nu festivaluri de muzica rock in care zeci de mii de persoane stau unele langa altele"."Concerte pe Stadionul Olimpic (din Berlin), fara un numar maxim de participanti, sau in parc cu testare si distantare sociala sunt posibile din perspectiva actuala", a mai spus el.In ceea ce priveste meciurile de fotbal, el a adaugat ca daca "incidenta continua sa cada, sunt sigur ca suporterilor li se va permite revenirea pe stadioane in august".Spahn a mai spus ca se asteapta aprobarea EMA in curand pentru vaccinul anti-COVID19 dezvoltat de Pfizer/BioNTech pentru a fi administrat copiilor de 12-16 ani.Scopul Germaniei este ca adolescentilor din aceasta grupa de varsta sa le fie oferit vaccinul pana la sfarsitul lunii august, a mai spus el, precizand ca "pentru o vara fara griji, trebuie sa reducem si mai mult incidenta cazurilor".