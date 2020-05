Germania continua sa exporte arme catre statele suspectate ca sustin factiunile in conflict in Libia

Ziare.

Intre 20 ianuarie si 3 mai, doar catre Egipt au fost aprobate exporturi de circa 308,2 milioane de euro, a comunicat ministerul la interpelarea unui om politic.De asemenea, au fost autorizate livrari de armament in valoare de 15,1 milioane de euro catre Turcia si de 7,7 milioane de euro catre Emiratele Arabe Unite, arata aceeasi sursa.Germania a gazduit in ianuarie un summit cu privire la conflictul din Libia, ocazie cu care tarile implicate s-au angajat sa inceteze furnizarea de arme si de luptatori catre factiunile rivale. Cu toate acestea, in tara nord-africana au continuat sa ajunga arme.In Libia, fortele maresalului Khalifa Haftar, sustinut in special de Arabia Saudita, Egipt si Emiratele Arabe Unite, desfasoara din aprilie 2019 o ofensiva pentru a cuceri Tripoli, sediul Guvernului de Uniune Nationala (GNA, recunoscut de ONU) condus de Fayez al-Sarraj si ale carui trupe sunt sprijinite de Turcia.