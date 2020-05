Germania: Dupa o slujba religioasa, 100 de persoane s-au infectat cu COVID-19

Ziare.

Initial au fost anuntate sambata peste 40 de infectari, numar care a crescut intre timp si in prezent sunt evaluate alte circa 150 de persoane contacti ai celor 112 testati pozitiv, potrivit sefului autoritatii sanitare locale.Circa 180 de persoane au participat cu doua saptamani in urma la acel serviciu religios, informeaza agentia DPA.Comunitatea ecleziastica din Frankfurt a insistat initial ca s-au respectat toate masurile de igiena si de distantare fizica cerute pentru a preveni raspandirea virusului, dar a admis ulterior ca au existat unele deficiente."In urma celor intamplate, ar fi potrivit sa purtam o masca pentru a ne proteja gura si nasul in timpul serviciului (religios) si sa ne abtinem de la a canta impreuna", precizeaza aceasta comunitate intr-o declaratie postata pe website-ul sau.Comunitatea baptista din Frankfurt a anuntat sambata suspendarea tuturor actelor si serviciilor religioase, care se vor desfasura din nou numai online, in timp ce autoritatile locale din orasul invecinat Hanau au decis anularea unui serviciu religios musulman ce urma sa se desfasoare duminica pe un stadion in cadrul lunii Ramadanului, estimand ca ar fi iresponsabil sa permita desfasurarea acestuia dupa cele intamplate la Frankfurt.