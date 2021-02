Germania introduce de marti restrictii suplimentare la granita cu Franta

Intrarea in Germania din zonele respective este interzisa, cu cateva exceptii, cum ar fi soferii de camioane si unii lucratori esentiali.Autoritatile germane au clasificat ca zone de risc 15 alte tari si regiuni, printre care Cehia si Tirolul austriac.Masurile au produs luna aceasta cozi lungi pe soselele catre frontiera germana. Comisia Europeana a apreciat ca restrictiile sunt disproportionate si nu se incadreaza in limitele convenite de Uniunea Europeana Cancelarul Angela Merkel le-a spus marti, 23 februarie, parlamentarilor din cadrul partidul ei conservator ca Germania se afla intr-un al treilea val al pandemiei de coronavirus. "Acum suntem in al treilea val", a afirmat ea, avertizand ca orice relaxare a restrictiilor introduse la sfarsitul anului trecut si prelungite pana la 7 martie trebuie sa se faca cu atentie si treptat.Inchiderea tuturor afacerilor neesentiale si controalele la frontiera cu Austria si Republica Ceha, unde au fost depistate focare legate de o tulpina mai infectioasa a virusului, au ajutat Germania sa reduca numarul de infectari zilnice cu COVID-19.