Germania isi retrage plutonul NATO stationat in Lituania, in urma unor acuzatii de rasism, antisemitism si agresiuni sexuale

Aceasta conduita a militarilor germani urmeaza sa fie "pedepsita cu toata severitatea", a subliniat ministrul german al Apararii Annegret Kramp-Karrenbauer, supranumita "AKK", care a anuntat intr-un mesaj postat pe Twitter retragerea plutonului.Patru militari germani au fost retrasi initial din Lituania, in urma unei anchete. Ei au fost trimisi in Lituania in cadrul "prezentei avansate inaintate" NATO, o misiune de formare a militarilor din state din Europa de Est in vederea descurajarii Rusiei. Comportamentul necorespunzator al unor militari in Lituania este o palma data oricui munceste in Bundeswehr (armata germana) zi de zi pentru a servi securitatea tarii noastre", denunta AKK.Intregul pluton este retras "imediat", iar toate investigatiile si procedurile necesare urmeaza sa aiba loc in Germania, anunta ea. Ministrul a anuntat marti ca militarii care cunosteau incidente si nu le-au raportat urmeaza sa fie, la randul lor, pedepsiti.Der Spiegel dezvaluie ca aceste acuzatii au legatura cu o petrecere la un hotel, in Lituania, la sfarsitul lui aprilie. Un anumit numar de militari sunt suspectati de agresivitate, amenintari cu violenta, filmarea unei agresari sexuale a unui militar si cantarea unor cantece antisemitice.Ulterior au aparut aparut acuzatii distincte de abuz sexual si rasial in cadrul plutonului, iar unii militari au raportat ca alti militari au cantat un cantec de ziua lui Adolf Hitler, pe 20 aprilie, potrivit Der Spiegel. Guvernul german a luat masuri impotriva extremismului in randul fortelor armate de cel putin doua ori in ultimii ani. AKK a ordnat anul trecut desfiintarea in parte a comandoului de elita Kommando Spezialkrafte (KSK), dupa ce 20 de membri ai acestuia au fost suspectati de extremism de dreapta.Potrivit presei germaane, ea a anuntat marti ca KSK nu va fi desfiinat complet, dupa un an de reforme. In 2017, au avut loc perchezitii in toate cazarmile din Germania, in urma descoperirii unor simmboluri din epoca nazista in doua cazarmi.