Germania: manifestatii la Berlin pentru a cere UE sa aiba grija de refugiati. La Dusseldorf, proteste fata de restrictiile anti-Covid

Printre manifestantii pro-imigranti de la Berlin s-a numarat si matusa lui Alan Kurdi, micutul sirian care a murit inecat, devenind un simbol tragic al crizei refugiatilor din 2015. "Am hotarat sa ma exprim in numele celor care nu pot o pot face ei insisi. Daca nu-mi pot salva familia, sa-i salvam pe altii", a spus Tima Kurdi, indemnandu-i pe germani sa le scrie decidentilor politici pentru a le cere sa ia masuri. "Nu putem sa inchidem ochii si sa le intoarcem spatele" (refugiatilor), a adaugat ea.Potrivit politiei, 5000 de oameni au luat parte la manifestatia de la Berlin, iar alte manifestatii similare au avut loc la Koln, Munchen si Leipzig.Pe de alta parte, la Dusseldorf, cateva mii de oameni au protestat pasnic impotriva masurilor impuse de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirusului, a consemnat dpa.Organizatorii, gruparea regionala Querdenken (Gandirea laterala), care a reusit sa organizeze proteste ample in capitala germana, sperase sa adune 50.000 de manifestanti la mitingul din orasul din vestul tarii, iar politia se pregatise temeinic pentru 10.000 de protestatari.Atmosfera a fost pasnica, participantii, carora nu li s-a solicitat sa poarte masca, ci doar sa respecte distanta de 1.5 metri intre ei, arborand steaguri in culorile curcubeului si pancarte cerand imbratisari in locul distantarii sociale. Pe celalalt mal al fluviului Rin, care strabate orasul, gruparea locala Dusseldorf Blocks a organizat o contramanifestatie.Protestul a avut loc pe fondul preocuparilor privind prezenta extremei drepte la o serie de alte evenimente organizate impotriva masurilor vizand combaterea coronavirusului. Conform serviciilor de securitate interna, pana acum, extremisti de dreapta au tinut discursuri la 90 de manifestatii impotriva masurilor anti-coronavirus.