Armin Laschet, favoritul la succesiunea Angelei Merkel, respinge acordarea de reparaţii de război Poloniei

Polonia a cerut despagubiri după cel de-Al Doilea Război Mondial

"S-au produs (...) atrocităţi comise de germani împotriva întregii populaţii poloneze, lucru care mă umple de o ruşine profundă şi de smerenie", a declarat candidatul de dreapta la postul de cancelar al Germaniei pentru ziarul polonez Rzeczpospolita.Laschet va participa la ceremoniile de comemorare din Varşovia care au loc sâmbătă. În Varşovia ocupată de germani la 1 august 1944, mişcarea de rezistenţă poloneză s-a ridicat împotriva forţelor germane din oraş. Insurecţia a fost înnăbuşită brutal, estimându-se că între 150.000 şi 200.000 de civili şi-au pierdut viaţa. Varşovia a fost aproape distrusă în timpul luptelor.Cu toate acestea, Laschet a respins solicitările de reparaţii de război făcute de unii membri ai formaţiunii de guvernământ din Polonia , Partidul Lege şi Justiţie. "Nu face deloc bine instrumentalizarea politică a acestei chestiuni din nou şi din nou", a spus el.Întrebat în legătură cu disputa în curs dintre Bruxelles şi Varşovia cu privire la respectarea de către Polonia a normelor legale europene, Laschet a susţinut că Uniunea Europeană are dreptate "să se asigure de respectarea dreptului european peste tot". Anul trecut, chiar prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki s-a alaturat solicitarilor ca Germania sa plateasca despagubiri de razboi tarii sale pentru pierderile suferite in timpul ocupatiei naziste, scrie presa germana de miercuri, preluata de dpa."Polonia nu a primit pana astazi compensatii adecvate din partea Germaniei pentru atrocitatile din Al Doilea Razboi Mondial", a afirmat Morawiecki pentru grupul de presa german Funke Media Gruppe."Noi am pierdut sase milioane de oameni in Al Doilea Razboi Mondial, cu mult mai multi decat alte state care au primit plati reparatorii substantiale. Nu e corect. Nu poate ramane asa", a adaugat premierul polonez.Tot in aceasta saptamana, seful diplomatiei de la Varsovia, Jacek Czaputowicz, a declarat pentru dpa ca el considera ca Polonia a fost discriminata de Germania in privinta acordarii despagubirilor de razboi.Morawiecki nu a precizat ce suma i s-ar cuveni, in opinia sa, Poloniei pentru imensele pierderi umane si materiale suferite sub ocupatia nazista."Sunt multe de analizat. Peste 1.000 de sate poloneze au fost distruse de germani. Vom evalua cu seriozitate suma pe care o vom solicita", a afirmat el.Subiectul reparatiilor de razboi din partea Germaniei a fost repus pe agenda odata cu venirea la putere a partidului Lege si Justitie (PiS) in 2015. O comisie parlamentara poloneza lucreaza in prezent la evaluarea pierderilor suferite de aceasta tara in timpul razboiului.Potrivit unor informatii anterioare, suma s-ar ridica la peste 800 de miliarde de dolari, pe baza unei estimari poloneze datand din perioada imediat urmatoare incheierii conflictului, in 1945.Premierul Morawiecki a respins ideea ca Polonia a renuntat in 1953 la dreptul de a primi despagubiri."Aceea a fost o intelegere intre Polonia si RDG (Republica Democrata Germana) pe care nu o recunoastem", a explicat el.Oficiali polonezi au aratat anterior ca, la momentul respectiv, Polonia se afla sub dominatie sovietica, de altfel ca si fosta Germanie comunista, si nu era un stat cu suveranitate deplina.