Situatie critica in Germania: Nou record de infectari, in ciuda masurilor de lockdown

Cifrele anuntate ridica totalul cazurilor inregistrate de la debutul pandemiei in Germania la 751.095, potrivit institutului Robert Koch pentru controlul bolilor infectioase (RKI).Numarul deceselor asociate cu virusul a crescut cu 218, ajungand la un total de 12.200, a mai indicat RKI.Cel mai recent varf de contaminari, 23.399, a fost raportat sambata.Germania a impus la 2 noiembrie o noua "inchidere" anticoronavirus, activitatea restaurantelor, a muzeelor si a altor locuri publice, cu exceptia magazinelor, fiind suspendata.RKI a indicat anterior ca va dura doua pana la trei saptamani ca masurile sa-si arate efectul, avand in vedere timpul trecut de la infectare pana la manifestarea simptomelor si testare.Ministrul german al sanatatii a afirmat vineri ca este prea devreme sa se spuna daca restrictiile impuse la 2 noiembrie vor trebui prelungite si dincolo de luna in curs."Vom vedea in urmatoarele cateva zile daca au efect", a spus ministrul Jens Spahn pe postul de televiziune ARD.Cancelarul german Angela Merkel si liderii landurilor germane se vor reuni din nou luni pentru a analiza daca masurile din 2 noiembrie au fost suficiente pentru a stavili numarul de infectari, ce risca sa supraaglomereze spitalele.Jens Spahn a mai avertizat ca este improbabil ca in decembrie viata sa devina la normal si ca probabil nu se vor putea desfasura evenimente cum sunt petrecerile "corporate" de Craciun, petrecerile aniversare sau de nunta."N-am spus niciodata ca luna noiembrie va fi foarte grea si pe urma totul va fi ca inainte", a insistat ministrul german.