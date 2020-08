Germania: Numarul cazurilor noi de COVID- 19 se mentine la peste 1.000 in ultimele 24 de ore

Autoritatile din domeniul sanitar au raportat 1.122 de noi cazuri pentru sambata, a treia zi consecutiv cu peste 1.000 de infectari. Inaintea acestei noi cresteri, Germania nu mai depasise 1.000 de cazuri zilnice din data 9 mai.Potrivit celui mai recent bilant, Germania a inregistrat 215.336 de cazuri de coronavirus pe teritoriul sau. Joi au fost raportate 1.045 cazuri noi, iar bilantul de vineri s-a ridicat la 1.147. Numarul noilor infectari in aceasta tara a inceput sa creasca de la sfarsitul lui iulie.Potrivit Institutului Robert Koch - autoritatea nationala in materie de boli infectioase -, in Germania au fost inregistrate 9.195 decese de la debutul pandemiei de COVID-19. De asemenea, 196.400 de persoane au fost declarate vindecate