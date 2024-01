Germania, pe urmele a trei suspecti banuiti ca planuiau atacuri teroriste in Berlin

Politia germana a perchezitionat marti mai multe locuri din Berlin si din landul Saxonia din estul tarii in cautarea a trei persoane acuzate de planuirea unui atac cu explozibili in capitala, a anuntat procuratura.

Nicio persoana nu a fost arestata in urma raidurilor, a adaugat procuratura, precizand ca cei trei suspecti sunt acuzati de finantarea unei organizatii teroriste si de planuirea unor atacuri in Germania, incepand cu un atentat in capitala Berlin, potrivit Reuters si DPA.

Raiduri legate de acest caz au mai avut loc la mijlocul lunii octombrie. Nici atunci nu a fost arestata nicio persoana.

Unul dintre cei trei suspecti este acuzat ca a incercat sa recruteze membri ai gruparii jihadiste Statul Islamic, care controleaza parti din Siria si Irak.

