Situatie alarmanta in Germania: Peste 23.000 de noi contaminari in 24 de ore

Bilantul mortilor din cauza Covid-19 a crescut cu 440 la 20.372 de decese de la inceputul epidemiei, a anuntat institutul."Situatia este foarte grava (...) si s-a inrautatit saptamana trecuta", subliniaza Lothar Wieler.Autoritatile germane isi exprima in mod deschis ingrijorarea fata de modul in care evolueaza in prezent epidemia in tara.Cancelarul germana cerut miercuri, 9 decembrie, implementarea de noi restrictii pentru combaterea coronavirusului in intreaga Germanie dupa ce masurile in vigoare s-au dovedit insuficiente.Merkel a declarat ca este prea ridicat contactul dintre persoane si considera justificate propunerile unui grup de experti ce vizeaza inchiderea, cel mai tarziu intre Craciun si mijlocul lui ianuarie, a tuturor magazinelor nealimentare si a scolilor. Angela Merkel i-a indemnat de asemenea pe germani sa reduca la minim contactele sociale pana de sarbatori, evocand posibilitatea de a devansa inceputul vacantei scolare.