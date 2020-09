Germania respinge acuzatiile Rusiei ca ar tergiversa ancheta in cazul Navalnii

Intr-un interviu pentru postul de televiziune ARD, Maas a spus ca Germania a confirmat deja ca va aproba o solicitare a Rusiei pentru asistenta judiciara in aceasta chestiune si i-a comunicat acest lucru ambasadorului rus."Nu exista niciun motiv sa nu aprobam asta", a spus seful diplomatiei germane.Purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a declarat anterior duminica faptul ca Moscova va colabora cu Berlinul la investigatii, dar a acuzat de asemenea autoritatile germane ca le intarzie."Berlinul trebuie sa fie operativ", a spus Zaharova la postul de televiziune Russia-24, adaugand ca solicitarea procurorului general rus nu a primit un raspuns inca."Berlinul este pe cale sa intarzie procesul de ancheta pe care il sustine. In mod deliberat?", a mai scris Zaharova pe Facebook . "Pana acum, nu suntem siguri ca Germania nu face un joc dublu", a continuat ea.Totusi, Maas a spus ca acuzatiile sunt "o perdea de fum", precizand ca Germania "va oferi orice aprobari sunt necesare pentru a impartasi informatii cu privire la solicitarea de asistenta judiciara".Justitia germana analizeaza in prezent o solicitare din partea autoritatilor ruse, a confirmat vineri procurorul general al Berlinului."Daca Rusia nu contribuie la rezolvarea cazului sau ridica alte perdele de fum asa cum face de mai multe zile, atunci e inca un semn ca are ceva de ascuns", a spus Maas.Posibile reactii vor fi discutate la un nivel european in zilele urmatoare, a adaugat el.Principal opozant al Kremlinului, Navalnii se afla in prezent intr-un spital din Berlin, dupa ce a fost "fara nicio indoiala" otravit in Rusia - potrivit guvernului german - in timpul unui turneu electoral, cu un agent neurotoxic din clasa Noviciok, elaborat in perioada sovietica in scopuri militare.Kremlinul a negat orice amestec in brusca deteriorare a starii de sanatate a lui Navalnii.