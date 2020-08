Coronavirus: Germania revizuieste conditiile de intrare pentru romanii din sapte judete, dupa ce a reactualizat lista "zonelor de risc"

"Autoritatile Republicii Federale Germania au revizuit conditiile de intrare pe teritoriul german, ca urmare a actualizarii listei(...) Urmare noilor decizii adoptate, sapte judete din Romania: Arges, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti si Timis au fost incluse pe lista zonelor de risc. Aceasta masura a intrat in vigoare de la data publicarii deciziei, respectiv din 7 august a.c.", se arata in comunicatul MAE dat publicitatii sambata.Conform informatiilor comunicate public de autoritatile germane, "toate persoanele, indiferent de cetatenie, care intra pe teritoriul Republicii Federale Germania dupa ce s-au aflat intr-una dintre zonele/regiunile incluse in listatrebuie sa prezinte un test negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii sau, alternativ, sa se supuna testarii, in mod gratuit, pentru infectia cu COVID-19, intr-o perioada de cel mult 72 de ore de la sosirea pe teritoriul Republicii Federale Germania. Testarea se poate efectua direct pe aeroport, la medicul de familie sau la autoritatile locale de sanatate".In cazul neindeplinirii acestei obligatii, autoritatile germane pot refuza intrarea sau vor dispune masura auto-izolarii la domiciliu. Indiferent de optiunea aleasa, testarea este obligatorie pentru toate persoanele care vin din zonele de risc, se mai arata in comunicatul MAE."Masura auto-izolarii la domiciliu nu se va aplica celor care prezinta un test negativ COVID-19, efectuat cu cel mult 48 de ore inaintea sosirii pe teritoriul Republicii Federale Germania. In schimb, daca testul este efectuat la momentul sosirii in Germania, se va dispune masura auto-izolarii pana la primirea rezultatului testului", se precizeaza in comunicat.De asemenea, persoanele care intra in Republica Federala Germania venind dintr-o "zona de risc" (inclusiv din cele sapte judete mentionate) sunt obligate sa completeze un formular de localizare, se mai arata in comunicatul citat.Informatii cu privire la noua masura de actualizare a "zonelor de risc" prin includerea in lista a unor judete din Romania sunt disponibile la: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html (lista completa si actualizata a zonelor de risc).Regulile de conduita, restrictiile si masurile de relaxare decise la nivelul fiecarui land german pot fi accesate pe pagina cancelariei federale:https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-bundeslaender-1745198.Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Berlin: + 49 30 21239555, + 49 30 21239514 si + 49 30 21239516, Consulatului General al Romaniei la Bonn: +49 228 6838135; +49 2286838211; + 49 228 6838244; + 49 228 6838254 si Consulatului General al Romaniei la Munchen: +49 89 553307; +49 89 98106143, Consulatului General al Romaniei la Stuttgart +49 711 664 86 11, +49 711 664 86 12, +49 711 664 86 13, +49 711 664 86 14 si +49 711 664 86 15, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Berlin + 49 160 157 9938, oficiului consular al Romaniei la Bonn +49 173 5757 585, oficiului consular al Romaniei la Munchen +49 160 208 7789 si oficiului consular al Romaniei la Stuttgart +49 171 681 3450.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: https://www.mae.ro/node/51913, http://berlin.mae.ro/ si http://www.mae.ro.