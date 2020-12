Germania se confrunta cu un risc de crestere a numarului de atacuri venite din partea militantilor de extrema-dreapta care neaga existenta pandemiei

"Gandirea apocaliptica a sustinatorilor mitului conspiratiei se amesteca cu extremismul de extrema-dreapta", a declarat Burkhard Freier, seful Biroului pentru Protejarea Constitutiei din landul Renania de Nord Vestfalia, publicatiei Tagesspiegel.Asta inseamna ca cei care neaga coronavirusul ar putea opta pentru "teroare, drept consecinta", a spus Freier.In octombrie, suspecti care neaga coronavirusul au atacat Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor din Berlin cu sticle incendiare si au detonat un dispozitiv exploziv in apropiere de Asociatia Leibniz, care conecteaza aproape 100 de institutii de cercetare independente din Germania.Cel mai mare pericol militant din Germania provine din actiunile individuale ale unor extremisti de dreapta, cum a fost cazul atacatorului care in februarie a ucis noua oameni din familii de imigranti, pe el si pe mama sa, in localitatea Hanau.