Situatie critica in Germania: spitalele raman fara paturi libere de terapie intensiva

Numarul pacientilor cu COVID-19 din unitatile germane de terapie intensiva a crescut de la 267, pe 21 septembrie, la 3.615 incepand cu 20 noiembrie, o crestere de 13 ori in doar doua luni, noteaza Digi24.ro Numarul de infectii cu coronavirus a atins, vineri, un record istoric, cu aproape 24.000 de cazuri noi in 24 de ore, la fel si numarul pacientilor din unitatile de terapie intensiva din tara.Germania are o capacitate mare de terapie intensiva, cu 33,9 paturi la 100.000 de locuitori. Cresterea cazurilor de Covid-19 din Europa pune, insa, sub presiune sistemul de sanatate german, iar spitalele din unele zone se apropie din ce in ce mai mult de limitele lor.Situatia legata de coronavirus este in continuare foarte grava in Germania, chiar daca numarul infectarilor nu mai creste atat de repede, a declarat marti, 17 noiembrie, cancelarul Angela Merkel , dupa ce liderii federali si de landuri au amanat, pana la 25 noiembrie, luarea unei decizii privind noi masuri de izolare.Germania a impus la 2 noiembrie un 'lockdown' mai usor pentru o luna, in incercarea de a tine sub control al doilea val al pandemiei, care afecteaza mare parte din Europa. Barurile si restaurantele sunt inchise, insa scolile si magazinele au ramas deschise.