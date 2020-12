Alerta in toata Europa din cauza noii tulpini a coronavirusului. Si Germania suspenda de la miezul noptii zborurile spre si dintre Marea Britanie

Decizia urmeaza sa fie oficializata, a precizat sursa respectiva, mentionand ca tarile europene discuta in paralel pentru o reactie comuna in ceea ce priveste legaturile maritime, feroviare si rutiere cu Marea Britanie.Pana acum, au mai decis suspendarea zborurilor spre si dintre Marea Britanie Olanda , Belgia, Italia , dar si Romania.Premierul britanic Boris Johnson a declarat, sambata, ca noua tulpina a coronavirusului este cu pana la 70 la suta mai contagioasa si a renuntat la planurile de relaxare a masurilor pe cinci zile, relaxarea limitandu-se la o zi pentru zonele care nu sunt de cel mai inalt risc. In sud-estul Angliei, inclusiv la Londra, nu va exista o relaxare, ci dimpotriva, masurile au fost inasprite.