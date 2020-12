Germania vrea sa impuna un test COVID negativ sau un certificat de imunitate, la intrarea in tara

La intrarea in Germania din zonele de risc din spatiul Schengen, un rezultat al testului de coronavirus, dovada vaccinarii sau a certificatului de imunitate trebuie sa fie puse la dispozitia departamentului de sanatate cu pana la 72 de ore inainte de intrarea in tara, scrie Libertatea Prin intermediul noilor reguli ar urma sa fie suspendata obligatia anterioara de carantina pentru calatorii din zone de risc.Cancelarul Angela Merkel i-a indemnat pe germani sambata, 19 decembrie, sa evite sa isi viziteze familiile de Craciun si sa foloseasca apelurile video pentru a-si vedea rudele, asa cum procedeaza soldatii aflati in strainatate, relateaza Reuters.Pentru prima data in 2020, peste 30.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in Germania intr-un interval de 24 de ore, au anuntat vineri, 18 decembrie, reprezentantii Institutului Robert Koch (RKI).