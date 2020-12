Germania: Un deputat al extremei drepte "corona-sceptic" s-a imbolnavit de COVID-19 si a fost spitalizat

In varsta de 53 de ani, Thomas Seitz a fost spitalizat la sfarsitul saptamanii trecute in orasul Laar, landul Bade-Wurtemberg. "Potrivit medicilor, el ar trebui sa se recupereze rapid", a dat asigurari grupul sau parlamentar, potrivit agentiei de presa dpa.La fel ca majoritatea celor 88 de deputati de extrema dreapta din Germania , Seitz se opune restrictiilor impuse in contextul pandemiei, printre care portul mastii, pe care o compara cu "inceputul unei dictaturi corona".In noiembrie, el a iesit la tribuna parlamentului cu o masca gaurita. Presedinta sedintei i-a cerut atunci, atentionandu-l cu o amenda, sa-si puna o masca chirurgicala, pe care el a comparat-o cu o "botnita"."Boala este o statistica, nu o realitate", ii mai placea lui Thomas Seitz sa afirme.Alternativa pentru Germania (AfD), in scadere in sondaje cu mai putin de un an inaintea alegerilor, este singurul partid fatis "corona-sceptic" din Germania.Pe langa membri contaminati cu noul tip de coronavirus, partidul a inregistrat si decese legate de pandemie, printre care un consilier municipal din Leipzig care participa la manifestatii anti-masca.Bundestagul german numara 140 de persoane bolnave de COVID-19, dintre care 23 de deputati, a anuntat administratia camerei inferioare a parlamentului german.Pentru a reduce riscul de contaminare, intr-o Germanie lovita din plin de al doilea val de epidemie, Bundestagul, situat in Berlin, si-a redus drastic activitatile. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, va sustine astfel un discurs vineri intr-o sala in mare parte goala.