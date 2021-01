Germania va inaspri verificarea persoanelor care intra in tara, pentru a tine sub control cresterea cazurilor de Covid-19

Propunerea, care urmeaza sa fie aprobata de ministri miercuri, va cere persoanelor care sosesc din tari cu un numar mare de cazuri, sau unde circula o tulpina mai contagioasa a coronavirusului, sa fie testate pentru aceasta boala.Operatorii de telefonie mobila vor trebui sa trimita informatii pasagerilor care sosesc in Germania, de indata ce telefoanele acestora se conecteaza la retele din tara, dupa o perioada de absenta, potrivit propunerii vazuta de Reuters.Propunerea survine dupa ce publicatia Bild a scris ca Angela Merkel a spus in timpul unei intalniri cu parlamentari ai partidului sau conservator ca masurile actuale de carantina ar putea dura pana la inceputul lunii aprilie."Daca nu vom reusi sa oprim acest virus britanic, atunci vom avea un numar de zece ori mai mare de cazuri pana de Paste. Avem nevoie de 8-10 saptamani de masuri dure", ar fi spus Merkel.Trei participanti la reuniune au declarat pentru Reuters ca Merkel nu a fost explicita in legatura cu acest lucru, dar si-a aratat ingrijorarea cu privire la noile tulpini mai virulente ale virusului, precum cea identificata pentru prima data in Marea Britanie "Merkel a spus ca urmatoarele opt pana la zece saptamani vor fi foarte grele daca varianta britanica se va raspandi in Germania", a spus una dintre persoane, adaugand ca Merkel se referise la o crestere de zece ori a numarului de infectii din Irlanda , din cauza noii variante.Saptamana trecuta, Germania a inasprit si a extins carantina pana la sfarsitul lunii ianuarie.Marti, Institutul Robert Koch (RKI) pentru boli infectioase a raportat 12.802 de cazuri noi de coronavirus si 891 de decese, aducand numarul total al deceselor din Germania de la inceputul pandemiei la 41.577.CITESTE SI: