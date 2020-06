Germania va ridica luni, la miezul noptii, controalele de la frontiere

Ziare.

Controalele la frontiere vor fi "oficial ridicate pe 15 iunie la miezul noptii", a declarat pentru France Presse un purtator de cuvant al Ministerului german de Interne, precizand ca masura va fi efectiva "in noaptea de luni spre marti".Guvernul Angelei Merkel suprima in special "obligatia de a dispune de un motiv valabil pentru a intra" in tara, a adaugat purtatorul de cuvant.Germania a introdus la jumatatea lui martie controale la frontierele sale cu unele dintre statele vecine pentru a limita propagarea noului coronavirus. Aveau drept de intrare numai lucratorii frontalieri si transporturile de alimente, in timp ce vizitele cu caracter privat erau interzise.Germania isi va redeschide astfel frontierele cu o zi mai tarziu decat Franta , care intentioneaza sa faca acest lucru in noaptea de duminica spre luni, noteaza AFP.