Germanii, sceptici in legatura cu invingerea coronavirusului in 2021

22% se asteapta ca pandemia sa continue sa le afecteze grav viata, potrivit unui sondaj YouGov comandat de DPA.Virusul a ajuns in Germania in urma cu aproape un an, cu prima infectie cunoscuta pe 27 ianuarie in Bavaria.De atunci, peste 1,6 milioane de persoane s-au infectat in tara si mai mult de 30.000 au murit.Inceputul celei mai mari campanii de vaccinare din istoria Germaniei, duminica, a adus o oarecare speranta, dar multi raman sceptici.YouGov a chestionat 2.035 de persoane intre 21 si 23 decembrie, cand UE aprobase deja un vaccin si era clar ca vaccinarile ar incepe in Germania pe 27 decembrie.Doar 20% se asteapta ca meciurile de fotbal din Bundesliga sa fie reluate in prezenta multimilor pana la sfarsitul anului 2021, in timp ce 54% nu cred.Numai 7% cred ca cinematografele, teatrele si salile de concerte se vor deschide fara restrictii privind numarul de vizitatori sau regulile de igiena. Un total de 72% se asteapta ca acestea sa se deschida in timpul anului in anumite conditii, in timp ce 12% cred ca ele vor ramane inchise.Doar 9% cred ca mastile vor disparea din viata cotidiana, in timp ce 84% se asteapta ca publicul sa fie obligat sa poarte acoperire pentru nas si gura cel putin in unele locuri pana la sfarsitul anului. Regulile actuale impun purtarea mastilor in locuri publice, inclusiv magazine si transport public.