Peste 10 milioane de germani au primit cel putin prima doza de vaccin impotriva COVID-19

Din totalul de 10 milioane, 4,3 milioane de germani au primit si a doua doza a vaccinului. Potrivit Institutului Robert Koch , vineri s-au administrat in Germania aproximativ 217.000 de doze de vaccin.Pana acum, li s-au administrat germanilor 10,7 milioane de doze ale vaccinului Pfizer/BioNTech, 700.000 de doze Moderna si 2,9 milioane de doze AstraZeneca In Germania s-au inregistrat in total 2,88 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus si 76.940 de decese.