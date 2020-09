Grav accident in nordul Germaniei: Cel putin 31 de persoane au fost ranite, dupa ce un autocar a iesit de pe autostrada si a intrat intr-un sant

Accidentul s-a produs in jurul orei 05.45 (03.45 GMT) pe Autobahn 24, in apropiere de Woebbelin, in landul Mecklenburg - Pomerania Inferioara. Politia investigheaza cauza accidentului. Flixbus, operatorul autocarului, care efectua o cursa intre Hamburg si Praga, a declarat ca soferul a respectat perioadele obligatorii de condus si odihna.Politia a precizat ca la momentul accidentului conditiile meteorologice erau normale. Compania a informat ca toti cei 30 de pasageri si cei doi soferi au fost transportati la spital ca masura de precautie.