Grupare germana de extrema dreapta, scoasa in afara legii. Politia face perchezitii si confisca armament si obiecte de propaganda

Aceasta grupare - cunoscuta sub numele desau- isi afisa in mod deschis admiratia fata de Adolf Hitler si fata de ideologia acestuia "rasista si antisemita", a precizat intr-un comunicat ministerul.Este a patra oara de la inceputul anului cand Ministerul german de Interne scoate in afara legii o grupare de extrema dreapta, dupa cele din ianuarie, martie si iunie.Aproximativ 190 de politisti au perchezitionat marti apartamentele a 11 membri ai gruparii in landurile Hesse, Mecklenburg-Pomerania Inferioara si Renania de Nord-Westfalia.Politia a confiscat armament - inclusiv cutite si arbalete - si obiecte de propaganda precum svastici si steaguri naziste, interzise in Germania.Germania a acordat o atentie maxima amenintarii reprezentate de extrema dreapta, dupa o serie de atentate, mai ales dupa atentatul esuat de la Halle, in estul tarii, in 2019 si dupa alt atentat cu caracter rasist la Hanau, in apropiere de Frankfurt, in februarie, soldat cu noua morti.Nivelul infractiunilor antisemite si islamofobe, marea majoritate comise de catre simpatizanti ai extremei drepte, a crescut cu 14% in Germania, in 2019, potrivit Ministerului german de Interne.In iunie 2019, un ales conservator din Uniunea Crestin Democrata (CDU) a Angelei Merkel, care sustinea, la fel precum cancelarul, primirea refugiatilor, Walter Lubcke, a fost asasinat la domiciliu. Doi simpatizanti ai extremei drepte sunt judecati in prezent cu privire la acest asasinat.