Imigrantii romani, priviti "mai altfel" de germani

Presa germana mai indulceste tonul la adresa imigrantilor romani care isi stabilesc domiciliul in Republica Federala.

Un recent studiu oferit de Oficiul Federal de Statistica de la Wiesbaden aduce in atentia opiniei publice faptul ca imigrantii din Romania sunt si o sursa de experti de care Germania are nevoie.

Cu alte cuvinte, germanii incep sa constate, in baza unor cifre oficiale, ca atunci cand privesc spre romanii care "le invadeaza" tara trebuie sa ia in calcul ca nu este vorba doar despre o povara sociala, ci si de un aport pe care acestia il aduc la dezvoltarea Germaniei.

Acest lucru a fost subliniat recent de cotidianul Weser-Kurier, din Bremen, in editia online, analizand datele oferite de Oficiul Federal de Statistica de la Wiesbaden.

Potrivit datelor Oficiului amintit, printre imigrantii din tarile estice care au ajuns in ultimul an in Germania, multi sunt bine pregatiti profesional, unii intrand in categoria expertilor de care Germania are nevoie, fiind "si cazul romanilor si bulgarilor, adesea calificati drept imigranti ai saraciei".

Studiul realizat de institutia germana, la care face referire cotidianul din Bremen, mai releva faptul ca romanii se afla pe locul al doilea in randul noilor veniti in Germania in ultimul an, dupa polonezi, fiind urmati de bulgari.

Potrivit datelor oficiale, 116.000 de romani ar fi ajuns in Germania numai in cursul anului trecut, problema fiind insa ca cei mai multi prefera sa se stabileasca in orase, in conditiile in care in mediul rural s-ar simti o oarecare nevoie de specialisti, mai ales de medici.

Statisticienii germani sustin ca, anul trecut, circa 1,08 milioane de persoane si-au stabilit domiciliul in Germania, mai nou, crescand si imigratia din state precum Spania, Grecia si Portugalia.

