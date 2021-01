Incepe lupta pentru succesiunea Angelei Merkel la sefia CDU. Cine sunt principalii candidati la congresul de sambata

Principalii candidati

Roettgen, favorit

Angela Merkel, care se va retrage dupa alegerile din toamna, intra in ultimele luni de mandat intr-un context in care in formatiunea sa, Uniunea Crestin-Democrata (CDU), au loc dispute in ce priveste viitoarea orientare a partidului, dupa 15 ani marcati de instinctul ei de compromis.In opinia lui Soeder, ar fi o greseala ca CDU sa se rupa de stilul de politica al lui Merkel, centrist si orientat spre consens."Oricine crede ca poate castiga alegerile pentru Bundestag rupand cu Angela Merkel greseste fundamental", a spus Soeder pentru grupul media Funke. Mostenirea actualului cancelar trebuie pastrata si combinata cu idei noi, a subliniat el.Friedrich Merz, un fost rival al lui Merkel, candidat la sefia CDU, vrea sa orienteze partidul spre dreapta.Merz candideaza impotriva lui Armin Laschet, premierul landului Renania de Nord -Westfalia, si a lui Norbert Roettgen, un expert in politica externa, ambii situati mai la centru decat el.Soeder si-a semnalat sprijinul fata de Laschet, dar ar putea prelua rolul de candidat al conservatorilor la succesiunea lui Merkel daca invingatorul de sambata va da gres.Un sondaj Forsa pentru reteaua RND, publicat vineri, arata ca 29% dintre alegatori l-ar sprijini pe Roettgen pentru sefia CDU, 21% pe Merz si 19% pe Laschet. Noul lider al partidului va fi desemnat sambata, in urma unui congres in format digital la care vor lua parte 1.000 de delegati.Roettgen a dat de inteles ca, daca va fi ales lider al CDU, l-ar putea sustine pe Soeder, preferat in sondaje dintre conservatori, pentru a candida pentru functia de cancelar din partea aliantei CDU-CSU.In ce priveste candidatura la functia de cancelar, Markus Soeder a afirmat pentru Funke: "CDU, ca sora mai mare, are drept de initiativa. In final, totusi, decidem impreuna".